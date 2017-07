× Erweitern Starkmacher

On the other side

Eine Reise um die Welt: Das neue Konzert der internationalen Band Gen Verde On the other side gibt Gelegenheit, nicht nur die Oberfläche unseres Planeten zu streifen, sondern tief einzutauchen in seine Wirklichkeit, die viele Gesichter hat. Jedes Element der Show ist wie eine Lupe, die den Fokus auf die Details individueller Geschichten einzelner Menschen oder ganzen Völkern lenkt, und Einblicke gibt mit den Augen derer “auf der anderen Seite” zu sehen.

Das Konzert findet im Rahmen des Projekts „Start Now!“ statt, in dem Frauen mit Fluchterfahrung gemeinsam mit Frauen aus der Rhein Neckar Region ihre Stärken entdecken und einsetzen. Nach mehrtägiger Arbeit in verschiedenen Workshops stehen sie gemeinsam mit den Bandmitgliederinnen von Gen Verde auf der Bühne. Projektveranstalter ist der Starkmacher e.V. in Mannheim, gemeinsam mit dem AWO Kreisverband Mannheim e.V.

Die Band Gen Verde ist eine internationale Musikband, deren aktuelle Besetzung aus 23 Frauen aus 14 verschiedenen Nationen besteht. Gen Verdes aktuelles Konzert umfasst Rock- und Popsongs, oftmals mit einem originellem Twist und musikalischem Einfluss der reichen, kulturellen Vielfalt der Gruppe und ihrer ethnischen Hintergründe.

Während die Mitglieder der Band sich über die Jahre verändert haben, sind die Werte des künstlerischen Ziels und Herzstücks der Band gleich geblieben: Mitzuwirken eine weltweite Kultur von Frieden, Dialog und Einheit aufzubauen. Gen Verde stellt eine Herausforderung: Verändere die Welt? Verändere dich selbst!

Start now. Start here.