Genaertion Azzlack - Tour 2017

Seitdem sich der erste Hype um Generation Azzlack – eine Wirkungsstätte für junge, ambitionierte Straßenrapper mit Schützenhilfe von keinen Geringeren als Haftbefehl und seinem Bruder Capo – gefestigt hat, kann Soufian bereits auf sein Debütprojekt »Allé Allé« zurückblicken und Azzi Memo wird mit »Trap 'N' Haus« neues Futter für die Anhänger anliefern. Neben den beiden Rappern aus dem Raum Hessen werden natürlich auch Enemy und Diar am Start sein, wenn das gesamte Label erstmalig im September seine Spuren in insgesamt neun Städten Deutschlands, sowie Zürich und Wien hinterlassen wird. Die neue Generation ist auf Tour und jetzt sollte man dabei sein, um den nächsten großen Schritt in die Zukunft live mitzuerleben. Bis dahin wird es mit Sicherheit auch noch einige neue Parts geben, die ihr schon mal auswendig lernen könnt, bevor Generation Azzlack auch live beweisen möchte, wie es um die Zukunft des Straßenraps steht.