Generations 7 w./ DJ Tanith

× Erweitern DJ Tanith

Loveparade, Mayday, Tresor, Ufo, Tekknozid, Omen, Dorian Gray, Milk, Ultraschall, Aufschwung Ost, E-Werk… DJ Tanith war überall und vermag es heute noch, mit seinem vorwärtsorientiertem Techno und konsequenten Druck jung und alt gleichermaßen anzustecken und beweist das auch auf Festivals wie der Nature One oder der Fusion. Wir sind gespannt, was er aus der Funktion-One (Official) Anlage im Club der halle02 herausholen wird.Steffen Spiegel ist in der Region längst kein unbekannter mehr. Halle02, Disco Zwei, Homebase, Kontext, Villa Nachttanz e.V. und divese Festivals hat er schon bespielt und wird - wie immer - für einen vollen, ekstatischen Floor sorgen.Luettringhouse, das Vater / Sohn Duo und Erfinder der Generations, war bereits dreimal bei Tanith und Wolle XDP bei ihrer Veranstaltung im Suicide Circus Berlin eingeladen und freut sich nun, Tanith in der halle zu Gast zu haben. Sie spielen ihren bekannten, breit aufgestellten Sound von harmonisch-melodiös bis dunkel und hart.