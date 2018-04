Zum 3. Mal in der Halle02 und zum 8. Mal insgesamt lädt die Generations, präsentiert vom Luettringhouse Duo, zum Tanz. Diesmal als Mainact dabei: C-Jay aus den Niederlanden. Als jemanden, der mit Bedrock, Replug und anderen namenhaften Labels zusammenarbeitet, ist es für uns eine große Ehre, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Seinen Sound beschreibt er als „a unique mixture of progressive house, melodic techno and utterly enjoyable dancefloor aimed deephouse".

Außer seinem musikalischen Talent bringt er aber noch Weiteres mit sich: in der alten Heimat der Generations, der Villa Nachttanz, hatten wir typischerweise 2 Floors, auf denen sowohl Techno, als auch Progressive House und ähnliches vertreten waren. Da sich die letzten 2 Veranstaltungen eher auf den härteren Techno fokussiert haben, wird es also Zeit für: Generations w/ C-Jay (Progressive House / Techno Edition) pres. by Luettringhouse. Das bedeutet für euch, dass die Musik sich dieses Mal weniger auf Härte, als viel mehr auf Melodie und Soundscapes konzentrieren wird. Mit dabei vom Generations-Kollektiv sind Felix Luettringhouse, der jüngere Part der Luettringhouse Gründerväter, der bei der letzten Ausgabe verhindert war und den angestammten Opening Spot übernehmen wird und das Duo Heiko Barth B2B DJ Sem werden euch nach C-Jay aus der Nacht herausführen.