Genius - Die tausend Seiten einer Freundschaft

Im New York des Jahren 1929 wird der extrovertierte Schriftsteller Thomas Wolfe (Jude Law) von einem Verlag nach dem anderen abgewiesen, bis er Max Perkins (Colin Firth) trifft. Der ist Lektor beim renommierten Verlagshaus Charles Scribner`s Son und sieht, welches Talent in Wolfe steckt.

Das Mammut-Manuskript von Wolfes zunächst "0 Lost" betiteltem Debütroman kürzt Perkins um 300 Seiten, da soll der Autor noch so meckern. Es kracht ordentlich zwischen den beiden, doch das Ergebnis kann sich lesen lassen: "Look Homeward, Angel. A Story of the Buried Life." (dt. "Schau heimwärts, Engel") wird zum großen Erfolg. Dann aber übertreibt es Wolfe beim zweiten Roman "Von Zeit und Strom", als er satte 5 000 Seiten einreicht. Ein tiefer Graben entsteht zwischen Lektor und Autor. Wolfes Beziehung mit der verheirateten Kostümdesighnerin Aline Bernstein (Nicole Kidman) steht auf der Kippe, während Perkins seine frau Louise (Laura Linney) und die fünf Töchter vernachlässigt...