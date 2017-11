× Erweitern Fotograf: Pascal Buenning Gentleman Gentleman

Gentleman zählt zu den sympathischsten und authentischsten Persönlichkeiten der Musikwelt. Mit seinen Reggaehymnen begeistert er immer wieder live auf den großen Bühnen. Viel intimer präsentiert Gentleman Songs wie "Homesick", "It no pretty" oder "To the Top" auf seiner "MTV Unplugged"-Tour. Akustisch und mit besonderen Gästen erhalten die Songs eine ganz andere Dimension und Intensität.