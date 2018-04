Gentleman + Support: Dr.Woggle And The Radio

× Erweitern Fotot: Delta Konzerte Gentleman

Sommer, Sonne, Zeltfestival: Reggae-Künstler Gentleman bringt am 2. Juni Jamaika-Feeling auf das Maimarktgelände. Seit seinem 18. Lebensjahr reist der Kölner regelmäßig auf die Karibikinsel. Das spiegelt sich deutlich in seinen mittlerweile acht erfolgreichen Studioalben wider: Wie seinerzeit der große Bob Marley orientiert sich Gentleman vor allem an der klassischen Form des Reggae, dem Roots-Reggae. Seine Texte – die neben Liebe und Herzschmerz auch sozialkritische Themen aufgreifen – schreibt er auf Englisch und Patois, dem jamaikanischen Kreolisch. Man darf sich also auf eine ausgelassene Sommerparty mit Tiefgang freuen! Foto: Delta Konzerte/Buenning.