Die lebenslustige Powerfrau Merle Zirk musste sich schon in jungen Jahren neu erfinden: in der Krise einer schweren Krebserkrankung.

Weil die Schulmedizin ihr nicht helfen konnte, stellte sie nicht nur ihre Ernährung um – sie krempelte ihr ganzes Leben auf links. Und konnte so den Krebs überwinden.

Gesundheit beginnt in jeder einzelnen Körperzelle. In ihrem Buch zeigt Merle Zirk, wie es gelingt, nur noch aufzunehmen, was Körper und Seele guttut. Und ebenso konsequent loszuwerden, was schadet. Gesunde Vitalstoffe statt Zucker und Co, gute Körpererlebnisse statt Fitnessstress, Vertrauen ins Leben statt Gejammer, Achtsamkeit statt "erfolgreicher, schneller, mehr" ...

So entsteht ein genussvoller Lebensstil mit Tiefenwirkung – und den möchte sie gern mit anderen teilen. Erleben Sie die sympathische Moderatorin und Trainerin in der Wendelinskapelle und lassen Sie sich inspirieren.

Vorverkauf bei der Buchhandlung Taube oder Anmeldung bei der Schiller-VHS. Karten auch an der Abendkasse, falls noch verfügbar.