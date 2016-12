Geopark Führung

Forstwirt Hans-Jörg Englert erläutert auf dieser Wanderung historische Formen der Waldbewirtschaftung und wie der Wald in früheren Zeiten genutzt wurde - beispielsweise für die Köhlerei oder als Weideplatz für Nutzvieh. Gewannnamen, Bildstöcke und andere Überreste in der Landschaft deuten bis heute auf die intensive Nutzung und Bedeutung des Waldes für den Menschen hin.

Über den Wald und seine wirtschaftlichen Bedeutung hinaus stehen auch verschiedene regionaltypische Baumarten im Mittelpunkt der Führung. So wird nicht nur danach gefragt, wie bestimmte Bäume (auch im Winter) zu erkennen sind, sondern vor allem auch, wie die einzelnen Baumarten in der Menschheitsgeschichte genutzt wurden, welche Mythen und Geschichten sich um die einzelnen Bäume ranken und welche wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung die jeweiligen Baumarten in der heutigen Zeit haben.