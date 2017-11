Georg Friedrich Händel: Der Messias

Am 17.12.2017, mit Beginn um 19.30, bringt der Württembergische Kammerchor, unter der Leitung von Dieter Kurz, Georg Friedrich Händels Oratorium „Der Messias“ (in englischer Originalsprache) in der Stuttgarter Domkirche St. Eberhard zur Aufführung.

“A grand musical entertainment”: Händels Librettist Charles Jennens übertitelte so die Dubliner Uraufführung des “Messiah” – und erstaunlicherweise waren Händels Oratorien keineswegs als Kirchenmusik komponiert. Händel, mit Leib und Seele Opernkomponist, suchte einen eigenen Weg, sein musikdramatisches Potential abseits vom kostspieligen, auf Sängerstars fixierten Opernbetrieb, erfolgreich im Konzertsaal zum Leuchten zu bringen.

Dabei hat nun gerade das Libretto des Jahrhundertwerks „Messias“ nur in der Weihnachtserzählung biblisch-szenische Momente. Aber es gelingt dem Komponisten immer wieder atemberaubend, die gesamte Heilsgeschichte des Neuen Testaments einzufangen. Die Aufführung des Württembergischen Kammerchors – mit glanzvoller vokaler und instrumentaler Besetzung – will zeigen, dass der Musikdramatiker Händel in seiner virtuosen und auch wieder so anrührenden Musik heute noch mehr denn je zu fesseln und zu begeistern vermag.

Sarah Wegener, Sopran

Benno Schachtner, Countertenor

Marcus Ullmann, Tenor

Hanno Müller-Brachmann, Bass

Orchester La Banda

Württembergischer Kammerchor

Dieter Kurz, Leitung