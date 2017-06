Georg Friedrich Händel

Rodelinda, Königin der Langobarden, Heldin und Mutter in einem Kampf um Thron und Herzen am Mailänder Hof.

Händels Oper Rodelinda, Regina de Langobardi (HWV 19) beschloss die Opernsaison 1725 mit großem Erfolg, und ist zusammen mit Giulio Cesare in Egitto und Tamerlano die dritte große Oper aus seiner frühen Zeit an der Royal Academy of Music in London. In enger Zusammenarbeit mit Händels Librettisten Nicola Francesco Haym entstand dieses Werk für Sängerstars wie Senesino, Cuzzoni und Borosini.

Dieses konzertante Opernprojekt bietet jungen Sängerinnen und Sängern die wunderbare Gelegenheit, eine wichtige barocke Opernpartie vor Publikum zu präsentieren und ist zugleich ein Laboratorium der barocken Orchester- und Generalbasspraxis für Bläser, Streicher, und Basso Continuo-Instrumente.

Mit Studierenden der Gesangsklassen und des Studios Alte Musik der HMDK

Orchester des Studios Alte Musik

Violoncello und Musikalische Leitung: Prof. Jonathan Pesek