George Bailey & Oral Moses: spirituals - lyricals - classicals

Das traditionelle Konzert im Wilhelma Theater präsentieren George Bailey und Oral Moses dieses Jahr unter dem Motto Friendship Through Music, eine kleine Reminiszenz an ihr erstes Zusammentreffen und gemeinsames Musizieren im Chor der 7. US Armee in Heidelberg. Seither machte Oral, zurück in den Staaten, Karriere als Sänger, Forscher und Gesangslehrer in Atlanta, während George im Lande blieb und sich als Pianist beim Stuttgarter Ballett und als Entertainer einen Namen machte. Und so unterschiedlich die Wege auch waren, fanden George und Oral doch immer wieder Zeit für gemeinsame Auftritte, wovon die vielen Treffen mit den Freunden und Fans im Wilhelma Theater beredt Zeugnis ablegen.