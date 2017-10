× Erweitern Georgette Dee

Mit dem wunderbaren Terry Truck am Flügel

Und wieder wühlt Georgette Dee sich exzessiv durch das alltägliche Lebensdickicht. Mit ihren Liedern durchstöbert sie Leben und Liebe, flattert mit einem Hauch von Melancholie allen Fassetten der Liebe mal hinterher, mal vorneweg; schlängelt sich gekonnt mühsam durch jeden Beziehungsdschungel – wieder und immer wieder.

Unnachahmlich und gnadenlos schafft Georgette Dee erschreckte Sekunden der Aufrichtigkeit. Kopfüber stürzt sie sich dem Menschlichen entgegen. Sie gründelt singend und seufzend, jauchzend und lachend der Frage nach: Was ist ein guter, richtiger, „erlaubter“, was ein echter Mensch? Und was ist ein böser Mensch oder ein schlechter Mensch?

Sie webt daraus einen Abend voller Geschichten, in denen jeder nach eigener Lust und Laune herumirren kann. Zwischen Lachen und Weinen, zwischen Licht und Dunkel, zwischen Geburt und Tod - Georgette bleibt elegant und lasziv: Macht Liebe gut und Hunger böse?

Um diese Fragen und noch viel mehr drehen sich die Lieder und Geschichten in Georgette Dee´s neuem Programm - mit „wonderful" Terry Truck am Flügel!

