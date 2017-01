Georgische Köstlichkeiten

Seit mehr als 25 Jahren ist der deutsche TV-Journalist Rainer Kaufmann (früher SWR) in Georgien als Reiseveranstalter, Hotelier und Journalist tätig. Er betreibt ein kleines Hotel in der Stadtmitte von Tbilissi samt Restaurant und Biergarten. In Deutschland vertreibt er im Versandhandel die Weine des Familienweingutes Avtandil Bedenashvili aus dem kachetischen Kardenakhi. Im Theater am Olgaeck präsentiert er am 5. Februar georgische Spitzenweine vom Weingut Avtandil Bedenashvili, Kardenakhi - Kachetien - Georgien

Dazu eine Einführung in die Tradition der georgischen Tafel, Supra genannt, mit den Speisen:

Spinat-Mphkali, Karotten-Mphkali, Auberginen in Knoblauch-Schmand, Lobio-Salat, Rote-Bete-Salat mit Tkemali, Satsivi (Pute in Walnussauce), Schkmeruli (Chickenwings in Knoblauch-Schmand).

Preis pro Person: € 20,--

Nach der Weinprobe können die Weine zum Sonderpreis für die georgische Supra oder außer Haus erworben werden.