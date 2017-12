Gerald Ettwein "Herr Wunderle lernt Englisch"

Bei Herrn Wunderle schellt’s Telefon. Sein Freund James aus England ruft an und lädt ihn zu seinem Geburtstag ein. Was bringt man mit? Was kommt alles in den Koffer? Was zieht man an? Wie begegnet man den Menschen in England? Und vor allem: wie sagt man das alles auf Englisch? Dass die Vorbereitungen nicht so laufen, wie sich das der Herr Wunderle vorstellt, kann man sich denken - aber dass beim Kofferpacken sooo wundersame Dinge passieren ... Eine unterhaltsame "Englischstunde" für alle Kinder, die gerade angefangen haben, Englisch zu lernen. Die Kinder, die es schon ein bisschen können, helfen dem Herrn Wunderle, Englisch zu verstehen. Und ganz nebenbei lernen die Kinder das vielleicht schönste und unwichtigste Wort der englischen Sprache.