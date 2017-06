Geraldine - Eine Diva kehrt zurück

Geraldine, ein Name wie eine Verheißung: süß wie Marilyn, scharf wie Bette Davis, heiß wie Cher und preußisch direkt wie Marlene: Eine Diva im Altersheim.

Was sind schon volle Bettpfannen, geschmacklose Pampe und wundgelegene Stellen gegen eine Vergangenheit mit Billie Holiday, Dinah Washington und Ella Fitzgerald? Nichts!

Denn das Damals ist das Jetzt: Geraldine verzaubert mit Ihren Anekdoten, ihrer Direktheit und ihrer Stimme: Wenn auch die Knochen klappern und die Tanzschritte entgleiten, ist doch die Erinnerung der beste Schutz gegen Traurigkeit.

Begleitet wird Geraldine von Francois, dem Bestattungsunternehmer. Der ist zwar ein bisschen nekrophil, sonst aber noch schön knackig und weicht nicht von Geraldines Seite. Außerdem ist er mit dem wunderbaren Bassisten Johannes befreundet, der die gemeinsamen Auftritte als willkommene Abwechslung zu den Beerdigungen empfindet, bei denen er sonst spielt.

Geraldine - ein wagemutiges Projekt über das Alter/n, leidenschaftlich, lebensbejahend und poetisch mit bitterbösem Humor und einer gehörigen Portion Morbidität.

Mit Vanessa Valk und Johannes Frisch (Kontrabass).

sommer.nachts.gaeste, das kleine Figurentheaterfestival zur Sommernacht, präsentiert Ihnen drei außergewöhnliche Inszenierungen in einem noch außergewöhnlicheren, intimen und gut klimatisierten Ambiente: im ehemaligen Albvereinsheim in der Schlachthausstraße 15 in Tübingen.

Lassen Sie sich von Geraldine, ihrem Butler Francois und Joe, dem Kontrabassisten, in eine Welt voller Diven und Gesang entführen. Begleiten Sie die "schwarze Katze" und ihren Schöpfer Edgar Allan Poe auf einem nächtlichen Rundgang und fliegen Sie mit dem Kleinen Prinz und seiner Rose "Consuelo" zu den Sternen - das alles einmalig und nur im Juli in Tübingen: vom 11. bis 21. Juli in der probebühne des figuren theater tübingen im ehemaligen Albvereinsheim in der Schlachthausstraße 15.