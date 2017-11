Gerard lässt bei seinem Albumtitel wie auch in seinem sonstigen künstlerischen Schaffen Interpretationsspielräume zu. Mit seinen hierzulande einzigartigen Produktionen und nachvollziehbaren Adoleszenz-Texten hat sich Gerard in den letzten Jahren links vom Mainstream einen Namen gemacht und kreierte mit „Gerard Musik” sein eigenes Genre. Während sich seine letzten beiden Werke „Blausicht” und „Neue Welt” jeweils in den Top 30 der deutschen und Top 20 der österreichischen Albumcharts positionieren konnten, etablierte sich Gerard auf den über 60 Stopps der dazugehörigen, großteils ausverkauften Touren außerdem als beindruckender Live Act. Mit seiner Mischung aus dem experimentellen, globalen BeatUntergrund und zeitgenössischer, innovativer Popmusik stellt „AAA” die logische Weiterentwicklung der beiden Vorgängeralben dar, wobei auf textlicher Ebene wieder mehr Persönliches sowie Alltagsbeobachtungen im Mittelpunkt stehen. So schafft Gerard auf „AAA” eine Momentaufnahme des eigenen Lebens in einem Kosmos, der von Schnelllebigkeit und teils unreflektiertem Fortschritt geprägt ist. Produziert von Albin Janoska, welcher Teil der SOHN Band ist und in dessen Wiener Studio bereits Songs von Künstlern wie Kwabs, Banks und SOHN entstanden sind, Gerard selbst, sowie dem Newcomer Nathan, schafft das neue Album einmal mehr eine “herrliche Symbiose von nicht mehr zu unterscheidenden Einflüssen und Genres” (laut.de). Galt er 2013 als „Heißester Newcomer” (1Live) und als „musikalisches Highlight” (Juice), so gilt er heute als einer der erfolgreichsten Exporte der österreichischen Musikszene. Das neue Album erscheint erstmals auf seinem eigenen Label „Futuresfuture”.

Das Konzert von Gerard in der Schräglage in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH