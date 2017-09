„Nicht nur Räuber, Kraniche und Glocken!“ – Gerd Berghofer stellt Friedrich Schiller in Leben und Werk vor. Friedrich Schiller war nur ein kurzes, aber intensives Leben beschieden. Die Leidenschaft seiner Texte wird heute noch gerühmt. Wer aber war Friedrich Schiller? Gerd Berghofer stellt den Dichter vor und bringt einige seiner berühmtesten Texte zu Gehör, so z.B. die Bürgschaft und die Glocke. Aber auch auf die Dramen wird Berghofer intensiv eingehen. Die musikalische Begleitung übernimmt auf bewährte Weise Stefan Hippe am Akkordeon.