× Erweitern Gerda Maria Pflock

Ist Jesus auferstanden? Oder mit Maria Magdalena nach Südfrankreich geflüchtet?

Diese Fragen treiben Kardinal Lavalle aus Aix-en-Provence um, als er von einer Nachkommenschaft Jesus erfährt. Zumindest gibt es eine ganze Dynastie, die von der katholischen Kirche Unsummen an Schweigegeld erhält. Bei seinen heimlichen Nachforschungen dringt er immer tiefer in das vatikanische Geheimnis ein.

In Sion erfährt er von dem Ritualmord an der frisch verheirateten Adrienne D' Anjou, die dieser geheimen Dynastie angehört hat. Sowohl der Mord, als auch insbesondere die Jesus-Dynastie lassen Kardinal Lavalle keine Ruhe mehr. Er will schnell in den Vatikan zurück um dort Nachforschungen zu betreiben.

Doch vor seiner Abreise wird Adriennes Cousine Chantal entführt. Nun ist seine erste Priorität, die junge Frau zu retten. Es gibt eine Spur nach San Remo.

Unter großem Aufwand und mit Hilfe von René, Chantals Bräutigam, gelingt es, sie zu befreien. Die Entführer sind noch auf freiem Fuß.

Zurück in Rom, beginnt Lavalle seine Ermittlungen, zusammen mit dem befreundeten Kardinal Donato. Doch schon geschieht der nächste Ritualmord. Diesmal ist Kardinal Sylvestre das Opfer, direkt im Vatikan

Der Papst persönlich muss in die Zusammenhänge eingeweiht werden, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen und weitere Morde zu verhindern.

Durch sein pragmatisches Eingreifen werden weitere Morde vermieden.

Lavalle und Donato finden die Spuren der Verbrecher. Der römische Commissario erledigt mit seinen Verhören das Übrige.

Lavalles Schwager Alain, ein Atheist, bringt es auf den Punkt:

„Die bisherigen Weihrauch spendenden Papst-Marionetten wurden durch Franziskus mit einem Menschen ersetzt.“