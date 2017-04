Gerecht gemacht aus Glauben..

Im Jahr 56 n. Chr. schreibt der ehemalige Pharisäer Paulus - nur etwa 25 Jahre nach dem Tod und der Auferweckung Jesu - einen langen Brief an die Christen in Rom.

Und obwohl dieser Brief einen konkreten Anlass hat und zunächst "nur" für eine bestimmte Situation und einen eher kleinen Leserkreis geschrieben wurde, überdauert seine Botschaft die Jahrhunderte und scheint an Kraft zuzunehmen: Große Theologen wie Augustinus beschäftigen sich intensiv mit dem Römerbrief, und fast 1500 Jahre nachdem Paulus ihn schrieb, wird die Lektüre dieses Briefs für den Augustinermönch Martin Luther zu einem einschneidenden Erlebnis, das eine wichtige Wurzel der Reformation darstellt.

Wir wollen uns an diesem Abend anschauen, warum der Römerbrief solch eine Bedeutung hat und warum er uns Christen aller Konfessionen auch heute noch Wegweisung im Glauben ist.

Referent: Dr. theol. Christoph Schaefer, acht Jahre Assistent am Lehrstuhl für Neues Testament an der Uni Tübingen, Dozent für Griechisch und Basiskurs Bibel am Ambrosianum.