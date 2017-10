»Nehma ’s Leben wia’s is, ha?« - Gerhard Polt ist einer der gefragtesten und bekanntesten Kabarettisten des Landes. Er begeistert aber auch als Autor, Schauspieler und Filmemacher und ist seit vielen Jahren immer wieder zu Gast bei Würth.

Im Mai 2017 wurde der Bayer, der granteln kann wie kein anderer, 75 Jahre alt. Zudem wurde er mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Fernsehpreises ausgezeichnet.

Geboren wurde Gerhard Polt in München, aufgewachsen ist er aber im kleinen Örtchen Altötting. Somit lernte er schon in sehr frühen Jahren, die Abgründe der bayerischen Befindlichkeit zu studieren. Steht er im Raum oder auf der Bühne, dann füllt er beides aus und spielt wie kein anderer Politiker, die in jedes Rollenklischee passen, oder Intellektuelle und stumpfe Beamte. Egal, über welches Thema er spricht, das bayerische Urgestein weiß mit seiner Wortgewandtheit und seinem Humor zu überzeugen und zu unterhalten.