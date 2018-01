Den Auftakt des Jahresprogramms macht am Samstag, 17. März, im Saal der Alten Schule, der Kabarettist und Poetry-Slammer Philipp Scharrenberg. In seinem aktuellen Programm „Germanistik ist heilbar“ setzt sich der vielfach preisgekrönte Sprachkünstler mit den „Folgeschäden“ seiner allzu intensiven leidenschaftlichen Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache und ihrer Phänomene auseinander. Er versucht dabei, das Buch vor dem Aussterben zu bewahren, ergründet mit Hörspielen die wahre Natur der Welt und entführt die Besucher ins interaktive Elfenreich. Mit einem Paket an Gedichten, Songs, Raps und Kurzgeschichten zieht er alle Register und verschafft den Besuchern einen (um in seinen Worten zu sprechen) hohen „Scharriholder-Value“. Und dies bietet er alles in einem einzigen Programm.