× Erweitern Gertrud Schneider

Der Kulturraum der SchwabenGalerie präsentiert eine neue Ausstellung mit Bildern von Gertrud Schneider.

Sie widmet sich der Kunst schon seit vielen Jahren, zur Malerei kam sie 2006 über die Fotografie. Geboren in Hermannstadt, Rumänien, wohnt und arbeitet sie seit über 30 Jahren in Stuttgart.

Ihre Arbeiten, welche sie in der SchwabenGalerie präsentieren wird, konzentrieren sich auf die abstrakte Malerei, Komposition, Harmonie und Auflösung. Sie entstehen mit Acryl- und Ölfarben sowie unterschiedlichster Strukturmaterialien auf Leinwand oder Papier, aufgetragen mit Pinsel, Spachtel und den Händen.

Inspiration findet Gertud Schneider auf ihren Reisen und im Alltag in der Vielfalt und im Zauber der Natur. Diese hervorzuheben schafft sie durch Überlagerungen von Farbfelder in miteinander harmonierenden Farbtönen und das Einarbeiten verschiedener Strukturen. Das führt zu unterschiedlicher optischer Wirkung und Stimmung, die zum Träumen einladen will.

Die eigene sinnliche Wahrnehmung des Erlebten und Gesehenen zusammen mit Emotionen und Gefühlen sind signifikant in der Bildentwicklung.

Die realistische, naturgetreue Darstellung steht nicht im Vordergrund. Ein Bild darf sich frei entfalten, so dass am Ende nur angedeutete Formen erkennbar sind oder aber die Bildgestaltung zu einer völligen Abstraktion führt.

Entführt auf eine kreative, visuelle Entdeckungsreise soll dem Betrachter Freiraum zur eigenen Interpretation erhalten bleiben und die Möglichkeit immer wieder Neues zu entdecken.

Der Kulturraum ist jeweils von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.