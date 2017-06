Geschichten aus der Quasseltasche

„Wolke, das kitzelt so schön auf der Lippe. Spürt ihr das?“

Mia ist Wörtersammlerin. In ihrer knallgelben Quasseltasche bewahrt Mia all die vielen schönen, witzigen und verrückten Wörter auf. Ihre Quasseltasche ist nämlich ihr Wortschatz. Allerdings muss Mia gut aufpassen, denn die Wörter machen gerne Quatsch und da kann einiges durcheinandergeraten. Wenn dann zum Beispiel die Sonne und die Katze auf die Wolke treffen, gibt’s Sonnenkatzenwolkenquasselwurst oder anderen Wortsalat.Jeden Tag sammelt Mia neue Wörter. Heute kommt sie in den Kindergarten und sucht dort nach Wörtern für ihre Tasche. Und weil die Wörter den ganzen Tag nur spielen wollen, erfindet Mia die wundersamsten Quatschgeschichten mit ihnen.

Im Anschluss an die Vorstellung beschäftigt sich die Schauspielerin Magdalena Flade gemeinsam mit den Kindern in einem kleinen theaterpädagogischen Spielangebot noch weiter mit dem Thema „Sprache“, so dass die Kinder mit viel Spaß und Freude den großen Kosmos aus Lauten und Wörtern selbst erkunden können.