Gesetzmäßigkeiten im Organischen

Mit Christoph Strawe und Mathias Küster, anschließend Gespräch im Plenum; Moderation: Ulrich Morgenthaler

Angesichts von Krisen, Konflikten und Katastrophen entstehen nicht nur Verunsicherung und Angst: Eine wachsende Zahl von Menschen hat sich auf die Suche nach Wegen zu sozialer Erneuerung gemacht. Gesellschaft soll für sie etwas Lebendiges, durch Menschen Gestaltbares sein, keine Maschine, in die sie eingespannt sind. In der Diskussion um die gesellschaftliche Zukunft taucht hier der Begriff des sozialen Organismus und seiner Gliederung auf. Der Organismus-Begriff ist unterschiedlich besetzt und zieht daher leicht Missverständnisse auf sich. In dieser Veranstaltung soll gefragt werden, was sich für Verständnis und praktische Gestaltungfragen von Sozialstrukturen aus dem Vergleich von menschlichem und sozialen Organismus tatsächlich gewinnen lässt und auf welche Weise dies geschehen kann.