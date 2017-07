Gesprächsreihe

Interessierte Menschen jeder Konfession sind eingeladen, sich an vier Abenden im August über Kernthemen der Reformation auszutauschen. Dabei orientiert sich die Gesprächsrunde an dem Buch "Was ist eigentlich evangelisch?" des Theologen Okko Herlyn. Das Buch gibt gut verständlich eine Orientierung darüber, was das Anliegen Luthers und anderer Reformatoren war, was davon umgesetzt wurde und was inzwischen verloren ging. Spannend ist es, zu diskutieren, ob und inwiefern die reformatorische Theologie für uns heute überhaupt noch nachvollziehbar und relevant ist. Eine gelungene Umsetzung dessen, was Martin Luther damals gefordert hat: Wie sähe das für uns heute aus?

Die Gesprächsabende finden statt von Montag, 7. August bis Donnerstag, 10. August, jeweils von 19.30 - 21 Uhr im Gemeindezentrum Kirchgasse. Sie werden verantwortet von Carmen Andruschkewitsch und Renate Schelling.

Wünschenswert ist die Teilnahme an allen vier Abenden, es können aber auch einzelne Abende besucht werden.

Bitte um Anmeldung im Gemeindebüro bis zum 3. August.