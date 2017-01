Gesprächsveranstaltung Württemberger Köpfe

Das Landesmuseum im Gespräch mit Birgit Keil Weltstar, Primaballerina, Talentfördererin, Pädagogin und Kompaniechefin: Birgit Keil hat im Laufe ihrer Karriere viele Rollen eingenommen, die meisten davon sind eng mit dem Land BadenWürttemberg verbunden. In Stuttgart ist die gebürtige Sudetendeutsche, obwohl seit ihrem Abschied von der Bühne mehr als 20 Jahre vergangen sind, so präsent wie eh und je. Über ihren Werdegang am Stuttgarter Ballett, über ihre Mitwirkung am „Stuttgarter Ballettwunder“, über ihre aktuelle Tätigkeit als Ballettdirektorin am Badischen Staatstheater sowie über ihr Engagement im Rahmen ihrer eigenen Tanzstiftung spricht Birgit Keil mit Dr. Maaike van Rijn, Kuratorin am Landesmuseum Württemberg