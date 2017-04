Ich sitze an meinem Schreibtisch, vor mir mein PC, daneben Handy und Ipad.Ich sitze in der S-Bahn, Kopfhörer auf, am Handy tippend.Ich gehe durch die Fußgängerzone und telefoniere.Was wäre, wenn ich mein Handy ausschalte, mir einen Stift und ein Papier nehme und beobachte. Was sehe ich? Was nehme ich wahr? Ich kreiere mir meinen eigenen Filter. Heute beobachte ich nur alte Menschen, morgen nur Kinder übermorgen stecke ich alle in Schubladen, und nächste Woche achte ich nur auf Tiere und das Wetter. Ich verlasse die digitale Filterblase, und schaue stattdessen auf das, was mich umgibt.Wir treffen uns ab 27. Mai bis 17. Juni jeden Mittwoch und Samstag um 16 Uhr vor dem Schauspielhaus, gehen gemeinsam durch die Stadt und fahren zum Nord um dort unsere Beobachtungen festzuhalten und so Stück für Stück unser eigenes Stadtbild zu formen.Die Ergebnisse werden in Form einer Ausstellung im Nord zu sehen sein, wer sich anschließen möchte ist herzlich dazu eingeladen.

Treffpunkt Gestern, Hier und Jetzt

27. Mai um 16 Uhr, Schauspielhaus

31. Mai um 16 Uhr, Schauspielhaus

3. Juni um 16 Uhr, Schauspielhaus

7. Juni um 16 Uhr, Schauspielhaus

10. Juni um 16 Uhr, Schauspielhaus

14. Juni um 16 Uhr, Schauspielhaus

17. Juni um 16 Uhr, Schauspielhaus

Vernissage am 19. Mai 2017 von 19 Uhr im Nord

Eintritt frei