Gesundheit beginnt im Kopf: Gesunde Füße - Darauf stehen wir

Spreizfuß, Hallux, Fersensporn – Probleme am Fuß gibt es viele. Denn wir bewegen uns oft falsch, das Schuhwerk ist zu eng und zu viel Gewicht lastet auf den Füßen. Aber auch das Diabetische Fußsyndrom ist eine Bedrohung. Eine gute Einstellung des Blutzuckers ist immer geboten. Doch soll am Ende eine Amputation vermieden werden, muss frühzeitig auch den Füßen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dr. med Suso Lederle im Gespräch mit Dr. med Dr. h.c. Michael Gabel (Fußzentrum am Bethesda Krankenhaus)