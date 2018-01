Gesundheit und Bewegung

"Wenn es eine Pille gäbe, die bewirkt, was Bewegung bewirkt, würde sie jeder nehmen." (Dr. Martin Runge). Es ist allgemein bekannt und wissenschaftlich belegt, wie wichtig gesundheitsorientierter und gesundheitsfördernder Sport ist. Was genau bewirkt Ausdauer-sport? Was bewirkt Kraft -und Beweglichkeits-training? Das erläutert Sporttherapeutin Kessy Kaiser-Breining. Dazu gibt es praktische Übungen (Fünf Esslinger) zum Mitmachen.