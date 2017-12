Get Shorties - Lesebühne

Stuttgarts attraktivste KurzgeschichtenautorInnen werden an diesem Abend mit einem Best of aufwarten. Die besten Kurzgeschichten der Lesebühne aus den letzten Jahren.

Ein ganzer Abend ungestört die besten Lesebühnekurzgeschichten hören. Alle Stories sind absolut alltagstauglich, literarisch unterhaltsam, witzig, ironisch und erhellend. Gemeinsam kann man Kurzgeschichten der jungen AutorInnen erleben, darüber lachen, rätseln oder nachdenken. Formulierungen finden für ein bisher unbeschreibliches Gefühl, zusammen klatschen und zur Livemusik im Takt wippen. Denn zwischen den Kurzgeschichten spielen immer unterschiedliche Live Acts und tragen zu einem kurzweiligen Abend bei.