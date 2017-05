get shorties Lesebühne auf der Inselspitze/HEILBRONNDie kabarettistisch-literarische Lesebühnenshow kommt jetzt wieder regelmäßiger nach Heilbronn und zwar an einen der kultigsten Locations der Stadt. Die ehemalige Galerie unter der Neckarbrücke soll neu belebt werden und dazu will auch die get shorties Lesebühne beitragen. Deswegen ein Fest für alle die die Lesebühne in Heilbronn vermisst haben und für all diejenigen die echte gute Subkultur in der Stadt vermissen.

Gemeinsam kann man Kurzgeschichten der AutorInnen erleben, darüber lachen, rätseln oder nachdenken, Formulierungen finden für ein bisher unbeschreibliches Gefühl, zusammen klatschen und zur Livemusik im Takt wippen. Man kann in Erinnerungen schwelgen, vielleicht peinlich berührt werden und sich an Situationen erinnern, die man eigentlich vergessen wollte, wird Lust bekommen selbst zu schreiben, zu lesen und die Augen für die großartigen Kleinigkeiten des Alltags zu öffnen.

Mit den get shorties LesebühnenautorInnen: Carolin Hafen, Karin Wiemer, Volker Schwarz, Marcus Sauermann, Rainer Bauck, Nicolai Köppel und Ingo Klopfer

Dazu feinste live Musik von: San Beth ( Songwriterin aus Heilbronn)

Ort: Inselspitze unter der Neckarbrücke/ Kaiserstraße / Heilbronn / Eintritt frei /