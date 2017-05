Wir erforschen das Leben am Bach. Mit Steven Michelbach, unserem Fachmann für Fischerei und Gewässerökologie, erforschen die Tauberhüpfer den Lebensraum Bach in seiner ganzen Vielfalt und Vielzahl an Lebewesen. Mit Hilfe von Becherlupen und Mikroskopen können wir auch die kleinen Lebewesen des Gewässers anschauen. Wenn du 6 Jahre alt bist und mit uns die Natur erforschen willst, dann schnupper doch mal bei uns rein. Anmeldung erwünscht!