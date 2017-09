× Erweitern GGS

GGS Filmvorstellung „She started it“ zeigt am 17.11. den Weg fünf junger Gründerinen. Der Film richtet sich an Gründungsinteressierte und soll darüber hinaus Entrepreneurship als Karriereoption mit all seinen Facetten bekannt machen.

Im Anschluss diskutieren zwei junge Gründer mit dem Publikum über ihre Erfahrungen. Die englischsprachige Vorführung ist kostenlos. Eine Anmeldung unter unternehmertum@ggs.de ist erforderlich. Die Teilnahme ist begrenzt.