In der Bartholomäusnacht 1572 ermorden die französischen Katholiken tausende ihrer Mitbürger, die als Hugenotten dem neuen Glauben der Reformation angehören. Eigentlich hatte die Hochzeit der katholischen Prinzessin Marguerite von Valois mit dem hugenottischen König Heinrich von Navarra die Zeit der religiösen Auseinandersetzungen beenden sollen.

Doch die Pariser Bluthochzeit in der Bartholomäusnacht macht die Hoffnung auf Frieden zunichte.

260 Jahre später bringt Giacomo Meyerbeer in seiner Oper Die Hugenotten die Ereignisse auf die Bühne. Am Beispiel der Liebe zwischen dem Hugenotten Raoul und der Katholikin Valentine führt er vor, wie ein religiöser Konflikt eskaliert und schließlich zu einem Massaker führt, in dem selbst familiäre Bindungen nicht mehr zählen.

Die Uraufführung von Die Hugenotten am 29. Februar 1836 ist ein Schlüsselereignis der Operngeschichte. Die historischen Tableaus, die harten Kontraste zwischen Festtagsfreude und Pogromstimmung und die Beschleunigung der Handlung zur Katastrophe, all das wirkte auf die Zeitgenossen atemberaubend.

Aufhorchen lässt jeden evangelischen Kirchgänger, dass der berühmte Luther-Choral Ein feste Burg ist unser Gott an vielen Stellen in der Opernkomposition auftaucht: als Glaubensdemonstration der Hugenotten.

Eine Inszenierung des Isny-Oper Festivals e.V. im Rahmen des bundesweiten Reformationsjubiläums mit einem Ensemble aus Sängerinnen und Sängern sowie Instrumentalisten verschiedener Theaterhäuser und der Hochschule für Musik und Theater München

Künstlerische Leitung: Hans-Christian Hauser

Die Rezitative werden für die Verständlichkeit in deutscher Sprache, die Arien und Ensembles in der französischen Originalfassung gesungen.