Gibt es ein Trotzalter oder wer trotzt hier wem?

Was kennzeichnet diese Entwicklungsstufe des Kindes, ab wann sprechen wir tatsächlich von Trotz und Selbstbehauptung? Welche hilfreichen Wege gibt es für Eltern, dem Kind in dieser Entwicklungsphase begegnen zu können? Auf welche persönlichen Erfahrungen greifen wir selbst zurück, wenn wir uns mit Wut und Ärger, Wünschen und Wollen, mit Grenzen und Regeln beschäftigen? Anhand praktischer Übungen, theoretischem Input und im offenen Austausch beschäftigen wir uns intensiv mit diesen Fragen. Als Basisinformation erhalten Sie wesentliche Erkenntnisse und das Wertefundament von Jesper Juul. Wertvorstellungen spielen eine entscheidende Rolle als Kompass, wenn wir in Konflikte geraten und Entscheidungen treffen müssen.