Gidon Kremer + Heimat Musik

Ein musikalisches Gespräch mit dem weltberühmten Geiger und bekennenden Kosmopoliten, der im 6. Sinfoniekonzert am 14. und 15. Mai 2017 gemeinsam mit Generalmusikdirektor Sylvain Cambreling und dem Staatsorchester Stuttgart konzertieren wird.

In Konzert+ wollen wir in loser Folge und begleitend zu den Sinfonie-, Kammer- und Liedkonzerten Künstlerpersönlichkeiten, Komponisten oder musikalische Themen vertiefend vorstellen. Der Eintritt ist frei. Kostenlose Eintrittskarten sind an der Theaterkasse erhältlich.