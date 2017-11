Die GIN A’FAIR (angelehnt an „It’s gin o’clock“) richtet sich an alle, die mehr über den Klassiker GIN+TONIC erfahren und mit Musik, Kunst und Festivalambiente in einen wahren „Gin-Craze“ (Gin-Taumel) versetzet werden möchten.

Ein Event zum Genießen, Lernen und Relaxen.

DIE AUSSTELLER

In den alten Industriehallen des Wizemann Areals bekommen ausgewählte GIN- wie auch TONIC-Hersteller die Möglichkeit ihre Produkte und Neuheiten zu präsentieren. „Der Fokus soll hier vor allem auf Newcomer-Brands, sowie Klassiker und individuelle, mit Liebe produzierte Produkte gelegt werden“, so die Veranstalter.