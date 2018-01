× Erweitern Gipfel der Sterneköche

Am Sonntag, den 22. April wird der Neubausaal in Schwäbisch Hall beim »Gipfel der Sterneköche« in ein Sternerestaurant mit Konzertbühne verwandelt. Fünf Sterneköche zaubern ein exquisites 5-Gänge-Menü.

Zusätzlich wird ein Rahmenprogramm mit Gesang und Magie geboten. Der Erlös der Benefizgala kommt »Help! – Wir helfen e. V.« mit seinen Projekten zugute.

Der karitative Verein »Help! – Wir helfen!« feiert sein zehn jähriges Jubiläum mit der Benefizgala »Gipfel der Sterneköche«. »Wir wollen zum zehnten Geburtstag unseres Vereins mehrere Veranstaltungen anbieten und darunter auch ein außergewöhnliches Ereignis«, sagt Vorsitzender Heinz Zeisberger. Seit seiner Gründung 2008 konnte der karitative Verein bereits über 1.700 Menschen, darunter überwiegend Kinder mit Cleft (Lippen-, Kiefer- und/oder Gaumenspalten) eine Operation finanzieren. Mit dem Ziel, armen, kranken und mittellosen Menschen in Entwicklungsländern zu helfen, ist der gemeinnützige Verein auf breite Unterstützung angewiesen. Der Verein zählt aktuell 522 Mitglieder und hat bereits 750.000 Euro für Hilfsleistungen eingesetzt.

Nach dem Motto »Helfen kann so lecker sein!« erwartet die Gäste ein exquisites 5-Gänge-Menü aus erlesenen Speisen. Das Besondere daran: Jeder Gang wird von einem Sternekoch, einem der besten Köche Deutschlands kreiert. Die Sterneköche Marco Akuzun, Michael Oettinger, Boris Rommel, Sebastian Wiese und Thomas Wolf stehen an den Herdplatten. Serviert werden die Speisen auf edlem Geschirr vom »Adler am Schloss«. Den stilvollen Service werden die Schülerinnen und Schüler der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe aus Bad Überkingen besorgen.

»Idee, Konzepte und der Erfolg von ‚Help! - Wir helfen!‘ sind großartig«

Nach dem Motto »Helfen kann so klangvoll sein!« wird das Menü von einem attraktiven Programm umrahmt. Durch den Abend führt SWR-Moderator Michael Branik. Für die musikalische Untermalung sorgen das Saxofon-Quartett von Beißer, die Sängerin Kristina Safrany und Sänger Marc Marshall. Zauberweltmeister Alxander Straub rundet das Programm ab. Er zauberte bereits mit David Copperfield zusammen in Las Vegas und wird nun in Schwäbisch Hall die Zuschauer verblüffen.

»Help! – Wir helfen!« möchte mit dem Jubiläums-Charity-Dinner seine Einnahmen und den Bekanntheitsgrad weiter steigern. Der Verein hofft, so noch mehr unverschuldet hilfsbedürftigen Menschen helfen zu können. Sterneköche und Künstler stellen sich in den Dienst der guten Sache und verzichten auf ihr Honorar. Natürlich wäre das Event ohne die Unterstützung zahlreicher Sponsoren nicht möglich. »Idee, Konzepte und der Erfolg von ‚Help! - Wir helfen!‘ sind einfach großartig. Ganz besonders die direkte Hilfe des Vereins und seiner engagierten Mitglieder«, so Sebastian Schäfer, Niederlassungsleiter Deutsche See in Stuttgart.

Die Tickets sind sehr begehrt: Ein Ticket kostet 150 Euro pro Person, wer einen kompletten Tisch für zehn Personen bucht, bezahlt nur 1.300 Euro (Karten unter der Nummer 0791-97827380).