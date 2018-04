Das Indie-Trio Girl Ray, bestehend aus den drei eigenwilligen jungen Londonerinnen Poppy Hankin, Iris McConnel & Sophie Moss, wurde vor zwei Jahren gegründet und veröffentlichte sein Debütalbum „Earl Grey“ im November 2017 auf Moshi Moshi. Mit viel Witz und einer Spur Wehmut dokumentieren die gerade Volljährigen in ihren Songs die Dramen der Pubertät auf eine Weise, die ihrem Alter weit voraus ist. Zarte, sonnige Melodien treffen auf melancholische Liebeskummer-Stimmung und tanzen wild in den Köpfen der HörerInnen. Und während Anklänge an die große britische Indie-Ära der 80er Jahre immer wieder durchschimmern, haben Girl Ray eindeutig ihren ganz eigenen Sound, ohne den geringsten Anspruch auf bemühte Coolness.