GirlPowerBluegrass

In Bluegrass und Acoustic Country sind die Frauen eindeutig auf dem Vormarsch. Seit Künstlerinnen wie Alison Krauss, Rhonda Vincent oder Della Mae der Durchbruch in den Mainstream gelang, sieht man immer mehr junge Musikerinnen an Mandoline, Geige, Gitarre, Kontrabass und sogar am 5string Banjo. Nun schicken sich in Europa, genauer gesagt in Großbritannien, mit Midnight Skyracer fünf der Besten der britischen Szene an, die erste rein weibliche Hardcore-Bluegrass Band diesseits des Atlantiks zu werden. Die Musikerinnen kennen sich aus nordirischen und englischen Folk-Bands und haben auf vielen Sessions ihre gemeinsame heimliche Liebe zum wilden Bluegrass mit intensiven Soli und messerscharfem Gesang entdeckt. Nach etlichen Wochen Proben und einigen kleinen Konzerten veröffentlichten sie kürzlich ihr erstes Video und lösten damit im Netz eine überraschend große Welle der Begeisterung aus. Tournee- und Festival Angebote kamen in großer Zahl, dabei hatte die Band noch nicht einmal eine komplette CD aufgenommen! Ihren Auftritt beim ehrwürdigen Cambridge Folk Festival beschrieb die Kritik als „Highlight“. Die Initiatorinnen des Ensembles sind nordirische Zwillingsschwestern: Laura Carrivick singt und wechselt zwischen Fiddle (Geige) und der hawaiianischen Dobro-Gitarre. Bei einem der wichtigsten Bluegrass-Fiddle-Geigenwettbewerbe in USA belegte sie beim ersten Versuch schon gleich den zweiten Platz und der große Tom Jones lud sie ein, für ihn Geige zu spielen. Ihre Schwester Charlotte gilt als eine der besten Flatpicking-Bluegrass-Gitarristinnen in Europa, nebenher spielt sie noch Clawhammer-Banjo und Mandoline. Die tief verbundenen Gesangsduette der Schwestern sind schlicht atemberaubend. Sängerin und Mandolinenspielerin Leanne Thorose tourte viele Jahre weltweit mit großen Musik-Shows als Geigerin. Ihre Debut CD nahm sie gleich in Nashville auf und ist jetzt mit ihrer kräftigen blues-inspirierten Stimme eines der herausragenden Elemente in Midnight Skyracer. Die Jüngste im Frauenbund ist Tabitha Agnew. Sie singt wunderschön und gilt als Wunderkind auf dem 5string Banjo, einem Instrument, das nur sehr selten von Frauen im Bluegrass-Stil gespielt wird.