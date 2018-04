Irgendwo zwischen Parfum, Lippenstift und Higheels liegt die wahre Freundschaft der Lästertanten, Stylingberaterinnen und Beziehungsratgeber. Feiert eure Freundschaft und überlasst euren perfekten Mädelsabend nicht einfach nur dem Zufall!Am 12.05.18 könnt ihr alles loslassen und euch in der Nacht der Liebe verlieren. Cocktails trinken, tanzen und heiße Männer aufreißen... sich einfach mal im Kreise der Mädels richtig was gönnen.

London- London- London, we goin' down for DJ JAY DOOGZ.Direkt aus dem königlichen Haus für die aktuellste und angesagteste Musik!Ladies, Ihr werdet seinen englischen Akzent einfach lieben.

Als wäre das nicht genug, bitten wir um ein großes GET UP für DJ Julez Flavour **** - einfach ausgezeichnet in seiner Arbeit. Er zeigt Euch allen, warum Club La Boom die feinsten Black- Beats liefern kann!Eine heiße Performance für unsere Frauen ist bei jeder Girls in Love Veranstaltung Pflicht!Deshalb erwartet Euch auch dieses Mal eine leidenschaftliche Tanzeinlage von unseren männliches Latin Brother Gogo´s.Specials:★ Verlosung der Nacht: 3 x stylische U.S. Polo –Taschen★ JGA Special: „4 My Girl“Gewinne eine VIP-Lounge mit einer Früchteplatte und einer Flasche Sekt für Dich und deine Mädels. Wähle eine Deiner Freundinnen aus und unsere Gogo's zeigen ihr, wie man Champagner so richtig genießt.Ideal für eine Überraschung oder zum Junggesellinnenabschied.

★ Ladies bekommen bis 23 Uhr einen 20,-€ Getränkegutschein ★ 23 - 24 Uhr freier Eintritt für Ladies.★ Latin Brothers★ Hot Dance Animation★ Candy-LandDresscode for the Ladies:Show us your favorite High heelsDresscode for the Gentlemen:Dress to impress im stilvollen look