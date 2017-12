Gismo Graf Trio

Gismo Graf, der Shootingstar des Gypsy Swing, hat mittlerweile seinen festen Platz in der weltweiten Riege der Spitzengitarristen. Bei seiner Musik geht es nicht um eine weitere halsbrecherische Variationen der Musik Django Reinhardts. Gismo wagt die Brücke vom Gypsy Jazz bis hin zu Pop, Bossa Nova, Swing und ausdrucksstarken Eigenkompositionen.

Von ungebrochenem Drang nach Perfektion getrieben und kontinuierlich neue Ideen entwickelnd präsentiert er sein aktuelles Album „Modus Vivendi“. Wer die Karriere des 25 jährigen Stuttgarters verfolgt hat, ahnt bereits dass es sich bei dieser Produktion nicht nur um ein weiteres Werk halsbrecherischer Variationen der Musik Django Reinhardts handelt. Vielmehr zeigt der junge charismatische Gismo Graf mit dieser Aufnahme, dass Gypsy Jazz weit mehr als nur eine Erscheinung am Rande des Jazz ist. Gismo wagt die Brücke vom Gypsy Jazz bis hin zu Pop, Bossa Nova, Swing und ausdrucksstarken Eigenkompositionen. Doch nicht nur auf seinen Alben sondern vielmehr auf seinen viel umjubelten Konzerten und zahlreichen Festivals in ganz Europa wird einem die Professionalität und Virtuosität dieser drei Ausnahme Musiker in vollem Ausmaß bewusst. Zu keinem Zeitpunkt bekommt der Zuhörer das Gefühl Zeuge einer willkürlichen Aneinanderreihung von Musiktiteln zu sein. Vielmehr schafft es das Trio das Publikum von Stück zu Stück aufs neue zu überraschen und es mit Ihrer Bühnenpräsenz und Spielfreude bis in die letzten Reihen zu begeistern. Begleitet wird Gismo von seinem Vater und Mentor Joschi Graf der an der Rhythmusgitarre durch sein exaktes Timing besticht. Einigen Stücken verleiht er mit seiner schönen warmen Stimme den Feinschliff. Den Part am Kontrabass übernimmt der ebenfalls als Virtuose gefeierte Joel Locher. Gemeinsam bilden sie das unerschütterliche Fundament des Gismo Graf Trios.

In der Kult(ur)stätte Neuensteins bahnt sich immer etwas Neues an! Das Projekt wird von der Stadt Neuenstein, dem Verein und vielen engagierten Bürgern getragen. Mit dieser Unterstützung entstand eine neue, interkulturelle Plattform für kulturelles Leben und Kommunikation in Neuenstein. Mit dem sanierten Bahnhofsgebäude verfügt die Location über ein ausgezeichnetes Ambiente für beste Kulturerlebnisse.Der Kulturbahnhof bietet Künstlern aller Art eine attraktive Bühne, um ihr Publikum mit ihrer persönlichen Darstellung zu unterhalten und zu begeistern. Mit einem stetig wechselnden und facettenreichen Programm besteht der Kulturbahnhof jenseits städtischer Zentren.