Man kann bei „Gitanes Blondes“ an französische Tabakware denken, aber das ist hier völlig falsch. Die vier Münchner Musiker entführen die Zuhörer in die Welt des Balkan und der Klezmermusik, gemischt mit viel irischem, russischem und südamerikanischem Liedgut. Auch Meisterwerke der klassischen Musik, augenzwinkernd frisch interpretiert, erstrahlen bei „Gitanes Blondes“ in neuem Licht. Bei einer Kreuzfahrt auf der MS Europa ergab sich 2010 ein Konzert mit dem „King of Klezmer“ Giora Feidman. Die beiderseitige Begeisterung war so groß, dass viele gemeinsame Konzerte folgten. Darüber hinaus entstanden die CDs von Giora Feidman & Gitanes Blondes „Very Klezmer“ und „Back to the Roots“.Notenständer? Notenblätter? Feste Arrangements? Fehlanzeige: Ein kurzer Blick, ein Wimpernschlag, schon fliegt das Tonmotiv von der Violine zum Akkordeon, Kontrabass und Gitarre fangen den wilden Rhythmus auf und treiben ihn voran. Mal hoffnungslos melancholisch, mal überschäumend temperamentvoll und bei aller Virtuosität immer mit feinem Gespür für die Reinheit der Musik – das macht einen Konzertbesuch von „Gitanes Blondes“ zu einem nachhaltigen Erlebnis der Extraklasse.