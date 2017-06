Glück? Glück? Glück!

„Donald Trump, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten“ - so lautete eine „Angstschlagzeile“ im letzten Stück des LTT – Labors, das im Juli 2016 Premiere hatte. Damals noch kaum vorstellbar, heute Realität. Populisten überall auf dem Vormarsch, Schlagzeilen zu Krieg und Hunger, die uns nicht schlafen lassen, der Druck und die Hilflosigkeit steigen. Wir konsumieren die Schreckensnachrichten ohne etwas zu ändern. Wir müssen etwas tun! Aber was? Das LTT - Labor macht sich auf ins Land der ganz eigenen Utopien, wo die Liebe funktioniert, das Familientreffen nicht eskaliert, das Studium nicht nur aus dem Sammeln von Credtit Points besteht, wo man sich zuhört, anstatt sich nieder zu brüllen, wo man nicht aus eigener Hilflosigkeit auf Schwächere einschlägt. In das Land, wo Schnee, Regen und Sturm Spaß machen, wo wir uns verschwenden und glücklich sind. Wo ist der Haken? Gibt es ein solches Land überhaupt außerhalb unserer Träume? Muss alles erst zugrunde gehen, damit wir auf den Ruinen endlich tanzen können? Wenn wir das Elend einfach nur ausblenden, ist es ja immer noch da. Aber, um es mit Robert Jungk zu sagen: „Vielleicht müssen wir uns gegen unseren Pessimismus neue Möglichkeiten ausdenken, damit sich etwas ändern kann“. Glück gibt es überall – bestimmt auch hier.