Glücksdusche im Marstall

Im Marstall Ludwigsburg duschen und dabei Preise gewinnen? Das geht! Bei der

Aktion „Glücksdusche“ können alle Besucherinnen und Besucher des Marstall am 28.

und 29. Juli ihr Glück versuchen – natürlich ganz im Trockenen.

Kunden des Einkaufszentrums, die einen tagesaktuellen Kassenbon über

mindestens 15 Euro aus einem der Shops im Marstall vorzeigen können, haben die

Chance auf zahlreiche Gutscheine und Rabatte im Wert von bis zu 1.000€. Und die

gewinnt man, in dem man in einer Art Duschkabine innerhalb von 30 Sekunden so

viele aufgewirbelte Scheine wie möglich mit den Händen fängt.

Duschen können 20 Teilnehmer pro Spielrunde jeweils zur vollen Stunde zwischen

10–13 und 15–19 Uhr. Die letzte Runde startet um 18 Uhr.