Glühweinfest am Sportpark 18-90

× Erweitern Foto: Angela Huster Glühwein

Glühwein, Punsch und Snacks beim traditionellen Glühweinfest der Turngemeinde Böckingen 1890 e. V. Wie in den vergangenen Jahren wird auch in 2018 das neue Jahr am Sportpark mit dieser Veranstaltung eingeläutet.

In lockerer, gemütlicher und gewohnt familiärer Atmosphäre lässt man hier das vergangene Jahr Revue passieren und unterhält sich über die Vorkommnisse im Verein. Neumitglieder können sich ein Bild vom Vereinsleben der Turngemeinde Böckingen verschaffen und interessierte Gäste sind natürlich immer herzlich Willkommen!