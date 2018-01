Global Player – Wo mir sind isch vorne

× Erweitern Foto: Sabotage Films/ Schmidt Glaobal Player Theater Lindenhof

Das schwäbische Traditionsunternehmen für Textilmaschinen „Bogenschütz & Söhne“ ist in die Turbulenzen der Globalisierung geraten. Was das alles so mit sich bringt? Am 3. März feiert die Tragikkomödie Global Player im Theater Lindenhof Premiere.

Der Juniorchef versucht alle Möglichkeiten auszuloten und führt Auftragsverhandlungen mit einer chinesischen Firma. Doch Seniorchef Paul Bogeschütz pocht auf die Fortführung seiner Aufbauarbeit nach dem Krieg und will als Sicherheit die Privathäuser aller Familienangehörigen an die Bank geben. Zum 95. Geburtstag des Vaters treffen in der Unternehmervilla alle Familienmitglieder aufeinander. Die polnische Hilfskraft des alten Patriarchen versucht die Fronten zu beruhigen, doch im Hause Bogenschütz liegen die Nerven blank. Eine Lösung der verzwickten Lage ist nicht abzusehen.

Hannes Stöhr, der Berliner Kinoregisseur („Berlin Calling“, „One Day in Europe“ „Berlin is in Germa ny“) mit Hechinger Wurzeln adaptiert seinen erfolgreichen Kinofilm Global Player – wo wir sind isch vorne für die Theaterbühne und akzentuiert den Stoff neu.

Regie: Hannes Stöhr / Dramaturgie: Franz Xaver Ott / Bühne & Kostüme: Claudia Rüll Calame-Rosset

Es spielen: Gerd Plankenhorn, Berthold Biesinger, Bernhard Hurm, Kathrin Kestler, Linda Schlepps, Stefan Hallmayer