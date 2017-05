In der Reihe Gläserne Produktion des Landkreises öffnet der Schönblickhof seine Tore und gewährt Einblick in Schweinstall, Biogasanlage & Co. Auch Kabarettfreunde kommen am Samstagabend voll auf ihre Kosten.

Der Sonntag beginnt um 10:00 Uhr mit einem Gottesdienst am Schönblickhof. Im Anschluss wird von verschiedenen Festrednern die Gläserne Produktion offiziell eröffnet. Über den ganzen Nachmittag wird in der Festhalle Musik zur Unterhaltung geboten. Die Schweinehaltung auf Stroh ist äußerst selten anzutreffen und kann an diesem Tag ebenso besichtigt werden wie die Biogasanlage, zu der Führungen geboten werden.

Viele Aussteller und Infostände geben dem Besucher spannende und informative Antworten auf Fragen rund um das Thema Landwirtschaft.Das große Kinderprogramm mit Malen, Basteln, Action und Schweine zum Streicheln sorgt für einen runden Abschluss der Veranstaltung, die Spaß für die ganze Familie bietet.

Für das leibliche Wohl sorgt der Musikverein Ergenzingen, der mit Mittagessen, Diversem für Zwischendurch sowie Kaffee und Kuchen bewirtet.