Gläserner Übersetzer: Katharina Diestelmeier übersetzt aus dem Englischen „The Witch’s Child“ von Catherine Egan

„Gläserne Übersetzer“ nehmen ihr Publikum mit und zeigen die abenteuerlichen Wege und Umwege von einer Sprache in die andere. Auf zwei Bildschirmen können Sie live mitverfolgen, wie eine literarische Übersetzung entsteht, welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben und wie diese gelöst werden können. Publikumsfragen sind herzlich willkommen!

Julia, gewerbsmäßige Ganovin in der Fantasy-Trilogie „Schattendiebin“ von Catherine Egan, hat die Gabe zu verschwinden und in eine magische Welt überzuwechseln. Auch die Tübinger Übersetzerin Katharina Diestelmeier bewegt sich bei ihrer Arbeit an dieser Reihe zwischen zwei (Sprach-)Welten. Wie das funktioniert, können Sie in dieser Veranstaltung beobachten.